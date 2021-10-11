Мальчика госпитализировали в больницу. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

В Муроме «Рено Сандеро» сбило 9-летнего мальчика. ДТП произошло в микрорайоне Вербовский.Возле дома №18 на улице Ленинградской школьник выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход и попал под колёса иномарки. За рулём «француза» сидел мужчина 1954 года рождения.Мальчика госпитализировали в больницу. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.По факту случившегося проводится проверка. Полиция уточняет обстоятельства и причины аварии.