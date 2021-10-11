Из-за ковида на время тура она вынужденно ушла на самоизоляцию.

Муромская пенсионерка пытается отсудить у турагентства компенсацию за испорченный отдых в Турции. Об этом сообщает пресс-служба местного правосудия.Иск о защите прав потребителя подан к индивидуальному предпринимателю.«В декабре 2019 года стороны заключили договор о продаже тура из Москвы в Турцию и обратно. Из-за коронавируса был введён режим самоизоляции, который распространился на период путешествия», - рассказали в пресс-службе Муромского городского суда.Истцу к этому моменту исполнилось 75 лет, поэтому она была вынуждена сидеть дома, а не лежать на пляже. Впоследствии женщина потребовала вернуть деньги, но получила отказ. ИП предлагал ей поехать в другое место, но пенсионерка отказалась. Теперь она просит взыскать уплаченные средства, а также возместить моральный вред.