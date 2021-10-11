В Муроме в аварии пострадал 10-летний ребенок. ДТП произошло 9 октября в 14.10 в районе дома №18...

В Муроме в аварии пострадал 10-летний ребенок.ДТП произошло 9 октября в 14.10 в районе дома №18 по улице Ленинградской. Третьеклассник школы №18 выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход и попал под колеса "Рено Сандеро". За рулем машины находился мужчина 1954 года рождения, сообщает портал Муром24.К счастью, мальчик остался жив, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. С места аварии его госпитализировали в детскую больницу.