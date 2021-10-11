В Новосибирске автомобиль скорой помощи наехал на семилетнюю девочку. Ребенок скончался на месте происшествия. Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе города. ..

В Новосибирске автомобиль скорой помощи наехал на семилетнюю девочку. Ребенок скончался на месте происшествия.Инцидент произошел на улице Трикотажной в Дзержинском районе города. Водитель машины двигался задним ходом по тротуару, где шел ребенок и совершил на него наезд. В результате девочка получила несовместимые с жизнью травмы, сообщает