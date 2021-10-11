Во Владимире, после реконструкции вновь открыли парк Добросельский. Теперь в нём есть зона для...

Во Владимире, после реконструкции вновь открыли парк "Добросельский". Теперь в нём есть зона для скейтбордистов. В обновленном Добросельском побывала Екатерина Таманова.Флипы, олли, грэбы - любые виды трюков на роликах или самокатах. У нового скейт-парка в Добросельском идеальное покрытие для катания, заявляют спортсмены.Андрей Крылов, скейтбордист:- В целом, хорошо сделали покрытие - это самое главное. Можно гонять теперь по вот такой крутой чаше бетонной, которые в России только недавно начали появляться.Новая спортивная зона поделена на несколько секторов, две чаши - верхняя и нижняя, стрит-зона с перилами и гранями, большие фигуры с наклонами и скатами для прыжков на спортивных велосипедах.Андрей Шохин, глава города Владимира:- Мы еще открыли одну такую замечательную точку, где могут от мала до велика все заниматься, но требует определенных навыков. Вот меня точно поставь сейчас туда, я сразу не смогу, а смотрите, малыши как здорово сейчас катаются.Новый скейт-парк - лишь часть второго этапа реконструкции "Добросельского", которая проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В парке появилась центральная и прилегающие аллеи, кольцевые велодорожки, установлены лавочки и освещение. Обновленный парк должен стать точкой притяжения не только для жителей Фрунзенского района, но и для всего города. На новой скейт-площадке планируют проводить даже международные соревнования, для этого есть все необходимые элементы, осталось пройти сертификацию. Первый турнир здесь уже прошел - в день открытия. Его самым юным участником стал трехлетний Миша Суверов. Он начал кататься на скейтборде в полтора года.Миша Суверов, скейтбордист:- Я здесь катаюсь сейчас.- Какие трюки умеешь?- Вот такие олли, менум, плей фифти-фифти.Хотя в соревнованиях участвовали и столь юные спортсмены, без подготовки и средств защиты на скейт-площадке лучше не появляться - травмы могут быть очень серьезными.Полина Солоухина, вице-президент ассоциации роллер-спорта Владимирской области:- На роликовых коньках, либо на скейте, либо на самокате - полностью в экипировке. В другом формате маленьких детей на таких объектах быть не должно. Я очень надеюсь, что мамы малышей услышат и сюда не будут кататься ни с колясками, ни с детскими самокатами.Реконструкцию парка "Добросельский" планируют завершить в следующим году. Здесь появится зона аттракционов и новая аллея с выходом на Суздальский проспект. Эти работы власти города планируют провести уже без закрытия парка.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».