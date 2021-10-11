В Суздале завершила работу международная научно-практическая конференция Одушевлённый...

В Суздале завершила работу международная научно-практическая конференция "Одушевлённый ландшафт".В течение трёх дней эксперты различных отраслей обсуждали, как развивается диалог личности и места. "Одушевлённый ландшафт" объединил десятки дисциплин: от урбанистики и геопоэтики до ландшафтной аналитики. К диалогу организаторы пригласили учёных, психологов, урбанистов, людей искусства и самих жителей. Организаторы уверены: конференция внесёт свой вклад в развитие города в преддверии его официального тысячелетия.Максим Привезенцев, соорганизатор Международной научно-практической конференции «Одушевленный ландшафт»:- Сам ландшафт, сама архитектура, которая формировалась уже почти тысячу лет, а история говорит, что и гораздо раньше, позволяет надеяться, что эта конференция даст некий новый импульс, некий новый вектор видения, куда город может развиваться дальше, сохраняя и преемствуя ту историю, которая в городе есть, но при этом давая некие свежие ощущения этого замечательного города.Сергей Долгов, соорганизатор Международной научно-практической конференции «Одушевленный ландшафт»:- Эта конференция - это первый шаг к знакомству разных жителей, форматов, классов, историй друг с другом, потому что именно здесь, на этой площадке мы их объединяем. И следующие встречи будут уже проходить, скорее, не под флагом конференций, а под флагом содружества местных сообществ Суздаля, где как раз люди будут обсуждать, что их по-настоящему волнует, а за основу брать те сценарии, которые мы в рамках конференции разработали.Как появился бренд "Суздаль сокровенный"? Как найти к древнему городу ключ? Почему знаменитый географ, исследователь России Владимир Каганский называет Суздаль не только местом силы, но и "местом смыслов"? Какими были форматы конференции? И чем отличается туризм от путешествий?Все подробности - в репортаже Марии Платанюк в итоговом выпуске "Вестей".