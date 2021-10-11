Украшением Суздаля всегда был и храм в честь иконы Божьей Матери Живоносный источник. Здесь после...

Украшением Суздаля всегда был и храм в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник". Здесь после долгого перерыва возродились богослужения.Восстановление и освящение этого храма называют историческим событием. Церковь получила новую облицовку, позолоченные купол и шпиль. Преобразился и внутренний облик храма. Церковь иконы Божьей матери "Живоносный источник" расположена на Заречной стороне Суздаля. Ещё в 16-ом столетии здесь находился Борисоглебский монастырь. Обитель закрыли в 1923-м. Реставрация Источниковой церкви длилась 4 года. Восстановить храм помогли меценаты. Всем, кто внёс свой вклад в возрождение храма, митрополит владимирский и суздальский Тихон вручил юбилейные медали святого благоверного князя Александра Невского.