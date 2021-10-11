В Замоскворечье, Солнцеве и Внукове привели в порядок общественные пространства.

В Замоскворечье, Солнцеве и Внукове привели в порядок общественные пространства.В Москве все больше устаревших районных зон отдыха, парков и городских променадов становятся современными и комфортными общественными пространствами. Сейчас каждый житель столицы найдет обновленные места рядом со своим домом.Так, на Космодамианской набережной (район Замоскворечье) появились новые зоны отдыха: установили шесть столиков со стульями. Эта мебель были изготовлена из дерева. Она защищена специальным составом от воздействия влаги, солнечных лучей и перепадов температуры.В этом месте работы проводились в рамках благоустройства острова Балчуг. Здесь обновился Репинский сквер, Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский, Садовнический переулки и Садовническая улица. Так появилось почти девять километров современных и комфортных прогулочных маршрутов вдоль воды.В районе Солнцево преобразилась главная улица – Солнцевский проспект. Здесь обновили дорожки и установили более 280 новых фонарей. Также в районе появились зоны отдыха со скамейками, привели в порядок детские площадки, создали новую спортивную площадку с тренажерами.Новое общественное пространство создано в районе Внуково – недалеко от аэропорта. Парк занял территорию от Большой Внуковской улицы до дома 3, строения 1, на Центральной улице. Местные жители (а их – порядка пяти тысяч), давно мечтали о зоне отдыха рядом с домом.Здесь обновили дорожки и тропинки, установили садовые качели, оборудовали спортивные площадки и многоуровневый игровой комплекс для детей. Помимо этого, рядом с многоквартирными домами высадили около 200 кустарников и 60 деревьев. Пожелания местных жителей учитывались при проведении работ.Кстати, ранее была поставлена цель – привести в порядок пять тысяч объектов в 2021 году. Общая площадь этих территорий составляет более 6,6 тысячи гектаров (в том числе – 21 улица и набережная, 118 парков и знаковых объектов, почти 30 объектов общественного транспорта). В 2021-м благоустроят свыше 20 общественных пространств.