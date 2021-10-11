Сумма причиненного собственнице ущерба составила 45 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В конце июля текущего года в дежурную часть обратилась 45-летняя местная жительница с сообщением о краже денежных средств с банковского счета. Сумма ущерба составила 45 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что потерпевшая часто давала свою банковскую карту знакомой для совершения покупок, но вскоре заметила, что помимо оплат, с ее карты начали происходить операции по снятию денежных средств.Полицейские установили местонахождение подозреваемой и допросили ее. Фигурантка дала признательные показания, пояснив, что решила воспользоваться ситуацией и, помимо покупок для своей знакомой, производила снятие денежных средств и оплату товаров онлайн для собственных нужд.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.