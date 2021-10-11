Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Заболеваемость - 260 Новые коронавирусные рекорды 33...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Заболеваемость - 260Новые коронавирусные рекорды 33 региона. Тяжелых пациентов некуда везти, а сам вирус всё "молодеет"...- Суздаль одушевленныйИтоги международного форума "Одушевленный ландшафт". Каким будет Суздаль в своём втором тысячелетии?- Тень ЧернобыляИ путешествие с ангелом. Заброшенный корпус ТЭЦ во Владимире на время стал четвертым энергоблоком.