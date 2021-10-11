Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коридоры власти
В интересах региона и его жителей....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коридоры власти
В интересах региона и его жителей. Решением каких задач займутся избранные от Владимирской области депутаты Госдумы?
- Законные метры
Из удобств были только стены и крыша. Жилье сирота из Гусь-Хрустального смогла получить только благодаря вмешательству прокуратуры.
- Коммунальный арсенал
Кто и как будет расчищать зимние дороги областного центра? Коммунальщики - о готовности к холодам.