Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Коридоры власти В интересах региона и его жителей....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Коридоры властиВ интересах региона и его жителей. Решением каких задач займутся избранные от Владимирской области депутаты Госдумы?- Законные метрыИз удобств были только стены и крыша. Жилье сирота из Гусь-Хрустального смогла получить только благодаря вмешательству прокуратуры.- Коммунальный арсеналКто и как будет расчищать зимние дороги областного центра? Коммунальщики - о готовности к холодам.