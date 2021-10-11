Экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вошёл в состав комитета Госдумы восьмого созыва по промышленности и торговле. Всего в новоизбранном парламенте сформировано 32 ..

Экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вошёл в состав комитета Госдумы восьмого созыва по промышленности и торговле. Всего в новоизбранном парламенте сформировано 32 комитета, в составе которых будут работать от 5 до 28 депутатов.«Сегодня тестировали новое рабочее место. А уже завтра первое пленарное заседание», - сообщил избранный по спискам ЛДПР бывший глава региона.Вместе с ним будут работать ещё 19 народных избранников.Напомним, что 30 сентября он написал заявление о сложении полномочий. На его место 4 октября назначен временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев.