Ущерб оценивается в 2,5 млн рублей.

Зарегистрированные в Ивановской области компании незаконно вывезли в Европу 307 кубометров хвойных пород древесины. Их стоимость оценивается в 2,5 млн рублей.«В декларациях были умышленно заявлены недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе. По подложным документам древесина вывозилась в Латвию и Грузию», - рассказал редакции «33Live.Ru» замначальника Владимирской таможни Игорь Губанин.Нарушения выявлены вместе с УФСБ региона. Возбуждены три уголовных дела. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет колонии и крупный штраф. Расследование продолжается.