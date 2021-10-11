Уже завтра первое пленарное заседание Государственной Думы 8-го созыва. Интересы Владимирской...

Уже завтра первое пленарное заседание Государственной Думы 8-го созыва. Интересы Владимирской области впервые будут защищать сразу четыре депутата. В восьмой созыв прошли как опытные парламентарии, так и "новобранцы".Три депутата от нашего региона представляют партию "Единая Россия" - Игорь Игошин, Григорий Аникеев и Алексей Говырин. Четвёртый представитель области - депутат от ЛДПР, бывший глава региона Владимир Сипягин. По праву, самым опытным депутатом от Владимирской области можно назвать Игоря Игошина. Он одержал убедительную победу на выборах по 79 одномандатному округу. Новый созыв станет для Игоря Николаевича шестым по счету. На предстоящие пять лет работы у Игоря Игошина много планов.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы 8-го созыва:- Депутатам область ставит задачи, муниципалитет ставит задачи, люди на приемах ставят задачи. Депутат добивается, чтобы людей слышали. По моему избирательному округу одна из главных задач - это трасса М-7. Все развязки, все проходы через муниципалитеты так, чтобы муниципалитеты не были реально разделены.Большой опыт в законотворческой деятельности и у Григория Аникева, за плечами - три созыва и более 15 лет работы в Государственной Думе. Депутат давно решает вопросы доступности медицинской помощи и социальной поддержки жителей региона. А вот какие планы у "думских новичков" Алексея Говырина и Владимира Сипягина, расскажем уже в 14.30. Не пропустите специальный репортаж "Вестей" из знаменитого здания в Охотном ряду российской столицы.