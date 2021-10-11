Во Владимирском областном онкодиспансере, благодаря новому оборудованию, полученному в рамках...

Во Владимирском областном онкодиспансере, благодаря новому оборудованию, полученному в рамках нацпроекта "Здравоохранение" внедрили в широкую практику биопсию сторожевых лимфоузлов, сообщают в пресс-службе администрации региона.Своевременное обнаружение раковых клеток в лимфоузле может помочь справиться с болезнью. Минимизируются послеоперационные и косметические дефекты. Данная методика доступна теперь всем владимирцам по полису ОМС. В этом году Владимирский онкодиспансер в этом году получил два передвижных рентгеновских аппарата, коагулометр, ожидается поступление магнитно-резонасного томографа. Всего на закупку оборудования для учреждения в этом году выделено 200 миллионов рублей.