Футбольные команды тридцать третьего региона продолжают свое погружение на дно турнирной таблицы...

Футбольные команды тридцать третьего региона продолжают свое погружение на дно турнирной таблицы первенства ФНЛ.Владимирское «Торпедо» после выездной безголевой ничьи с дзержинским «Химиком», с 12 очками опустилось на предпоследнюю, десятую строчку.Футбольный клуб «Муром» в гостях уступил лидеру первенства ярославскому «Шиннику». У муромлян на одно очко больше, чем у владимирцев, команда с берегов Оки идет на восьмом месте. В этот четверг, в 16-м туре «Торпедо» дома сыграет со второй командой «Олимпа» из Долгопрудного, Муром принимает красноярский «Енисей-2».