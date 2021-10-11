Владимирским футболистам удалось прервать серию поражений, но победить пока не получается. Очередной матч первенства страны между “Торпедо” и клубом “Химик” из Дзержинска

Владимирским футболистам удалось прервать серию поражений, но победить пока не получается. Очередной матч первенства страны между “Торпедо” и клубом “Химик” из Дзержинска завершился ничейным счетом. Черно-белые играли на выезде. К этой игре торпедовцы подошли после трех поражений подряд в рамках турнира. Обыграть “Химик” владимирцы могли – “Торпедо” дважды забило, но оба гола судья отменил. Арбитр