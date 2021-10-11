Легковушке не удалось проскочить пути на красный свет.

Утром во Владимире Hyundai Solaris на железнодорожном переезде на Рокадке столкнулся с грузовым поездом. Легковушке не удалось проскочить пути на красный свет.Увидев манёвр, машинист локомотива начал экстренно тормозить, но избежать ДТП не удалось. Удар пришёлся на пассажирскую сторону. Как выяснилось, за рулём сидела девушка. Кроме неё в машине никого не было, поэтому никто не пострадал. Во время аварии на светофорах горел запрещающий сигнал.На месте происшествия образовалась пробка.Теперь даме грозит штраф или лишение водительских прав.Добавим, что за минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Четыре человека погибли, 29 взрослых и три ребёнка получили травмы различной степени тяжести.