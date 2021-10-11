На проспекте строителей во Владимире загорелась квартира в доме №15. ЧП произошло под вечер 9 октября. Пожарные прибыли на место и увидели, что из балкона 5 этажа валит дым. Огнеборцы

На проспекте строителей во Владимире загорелась квартира в доме №15. ЧП произошло под вечер 9 октября. Пожарные прибыли на место и увидели, что из балкона 5 этажа валит дым. Огнеборцы сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Было выведено на улицу 3 человека. Спасатели потушили горящий телевизор. Обошлось без пострадавших. На