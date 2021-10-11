Для вывоза отходов власти задействовали более 150 единиц коммунальной техники.

В мэрии Владимира рассказали, что «большая уборка» проходила 9 октября на 25 основных площадках в центральной части города и в отдаленных микрорайонах. К уборке улиц привлекли более 8,5 тыс. горожан - объективно меньше, чем в прошлые годы. В субботнике поучаствовали коллективы более 800 предприятий, учреждений и организаций. Учитывая коронавирусные ограничения, на локальных участках задействовали по 10-15 человек.Всех желающих обеспечили необходимым инвентарём, перчатками и мусорными мешками. Для вывоза мусора власти задействовали более 150 единиц коммунальной техники.На свалки вывезли примерно 152 тонны сухих веток, опавшей листвы и уличного мусора. При этом, как просит глава города Владимира Андрей Шохин, если внимательные горожане заметят, что в каком-то из районов мусорные мешки остались неубранными, то следует позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефонам 05 или 53-11-48. Либо напрямую в приёмную городского управления ЖКХ по телефону 53-18-98.