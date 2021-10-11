Во Владимирской области зафиксировали двенадцатый в этом году очаг по африканской чуме свиней....

Во Владимирской области зафиксировали двенадцатый в этом году очаг по африканской чуме свиней. Теперь опасная болезнь коснулась диких кабанов. Вспышку зафиксировали в Кольчугинском районе на территории охотничьего угодья Кожинское. Эта территория объявлена эпизоотическим очагом. А территория в радиусе до 20 км является угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.Теперь на опасной территории нельзя охотиться на кабанов, заготавливать их мясо, делать чучела, корма для свиней, в радиусе 20 километров нельзя вывозить свиней, продавать их мясо, заготавливать корма, проводить сельскохозяйственные выставки, охотиться. Схожие ограничения действуют в радиусе 100 километров, куда попадают территории не только Кольчугинского, но и Александровского, Киржачского, Камешковского, Суздальского, Судогодского, Петушиного, Юрьев-Польского районов, Владимир и Радужный.Ограничения будут действовать до 20 октября, соответствующий указ подписан врио губернатор А. Авдеевым 8 октября.Отметим, что 7 октября во Владимире состоялось совещание по вопросу урегулирования численности дикого кабана на территории региона. Темой мероприятия стал вопрос сокращения численности популяции дикого кабана в целях предотвращения распространения АЧС на территории Владимирской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Итогом совещания стал вывод о необходимости принять исчерпывающие меры по добыче максимально возможного количества кабана для обеспечения сокращения численности данного вида охотничьих ресурсов.