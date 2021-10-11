Впервые в области обманутые дольщики получат компенсации с помощью Фонда защиты прав граждан -...

Впервые в области обманутые дольщики получат компенсации с помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Как сообщил врио губернатора Александр Авдеев, новый для региона механизм впервые используют жители Петушинского района, которые приобрели квартиры в проблемном доме на Пролетарской в Покрове.По словам Александра Авдеева, в ближайшее время этот объект уйдёт из списка 8 проблемных многоквартирных домов. Вопрос восстановления прав тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков - приоритет, отметил врио губернатора. Сегодня в регионе 383 договора долевого строительства. Подавляющее большинство объектов во Владимире. Это дома на Веризинской, Музейной, Мира, улице Центральной в Коммунаре, двум адресам в микрорайоне Юрьевец.