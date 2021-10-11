В Кольчугинском районе введён карантин.

В Кольчугинском районе на территории охотничьего угодья Кожинское зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. На этот раз заразились не домашние животные, а дикие кабаны. Участок в границах третьего квартала Колъчугинского участкового лесничества объявлен эпизоотическим очагом.Инфицированным объектом объявлена улица Пятая, дом №4 в селе Флорищи, где был обнаружен возбудитель. Введён карантин – запрещено охотиться, заготавливать корма, мясо, а также изготавливать чучела животных.Радиус угрожаемой зоны – 20 километров, зоны наблюдения – 100.При этом в Муромском районе карантин по АЧС продлён до 30 октября.Всего на территории Владимирской области с начала 2021 года зафиксировано 12 очагов африканской чумы свиней.