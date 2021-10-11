На 15 больше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. У нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже больше недели суточный прирост только

На 15 больше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. У нас новый антирекорд. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. И уже больше недели суточный прирост только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 56 822. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 60 заболевших за