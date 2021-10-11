Пожилая жительница деревни Бородино муниципального образования Паустовское восемь дней провела одна...

Пожилая жительница деревни Бородино муниципального образования Паустовское восемь дней провела одна в лесу. 25 сентября 67-летняя Людмила Гущина ушла в лес за грибами и не вернулась.Больше недели ее искали силами полиции, МЧС, сотрудников лесничества, к поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». По всем соцсетям и СМИ были разосланы приметы пропавшей женщины с синим ведром.Привлекались добровольцы «Лиза Алерт» не только из Вязников, но и из Нижнего Новгорода. Они использовали специализированное оборудование, в том числе квадракоптер с тепловизионной камерой. Представители Вязниковского лесничества и егеря прочесали практически каждый уголок близлежащего леса, сообщает Вязники.рф.Хорошая новость неожиданно поступила в воскресенье, 3 октября, из соседнего Гороховецкого района. На пропавшую женщину вышли грибники. Получается, что Людмила Гущина в одиночку преодолела почти полсотни километров по лесу. При этом женщина чувствовала себя нормально, не выглядела истощенной или больной.Родственники рассказали, что заблудившейся любительнице тихой охоты пришлось ночевать прямо в лесу, она питалась клюквой, а когда становилось темно, разводила костер. На своем пути ей пришлось преодолеть реку и железную дорогу, почти на всем протяжении огороженную забором.Администрация муниципального образования Паустовское и родственники Людмилы Гущиной выражает благодарность главному лесничему Вязниковского района Александру Беспалову, егерям Алексею Балашову и Михаилу Субботину, сотрудникам правоохранительных органов и представителям отряда «Лиза Аллерт».В свою очередь специалисты районного Управления по делам ГОиЧС напоминают, что, отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться. С собой необходимо иметь полностью заряженный мобильный телефон с положительным балансом на СИМ-карте. Также не лишним будет запастись продуктами питания и водой, тёплой одеждой, фонариком, зажигалкой.