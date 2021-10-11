Дополнительно развернуто 57 мест.

Во Владимирской области занято свыше 91% коек для больных коронавирусом. Дополнительно развернуто 57 мест.«По состоянию на 11 октября в больницах региона действуют 2111 коек для пациентов с COVID-19. Заполнено - 1923, свободны – 188», - рассказали в департаменте здравоохранения.Новые места для пациентов с ковидом появились в следующих медучреждениях: по 15 − в Городской клинической больнице №5 во Владимире и Гусь-Хрустальной городской больнице, 13 − в Муромской городской больнице №3, 9 − в Меленковской ЦРБ и 5 − в Вязниковской районной больнице.За минувшие сутки от опасной инфекции . Медики выявили ещё