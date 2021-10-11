Президент России Владимир Путин ответил беспокоящейся о его здоровье председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Президент России Владимир Путин ответил беспокоящейся о его здоровье председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.В понедельник, 11 октября, Владимир Путин провел онлайн-совещание с постоянными членами Совета безопасности. Во время видеоконференции Валентина Матвиенко поинтересовалась, почему президент во время беседы по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса покашливал. "Мы все заволновались", – сказала она.Глава государства успокоил спикера Совета Федерации. Он заверил, что с его здоровьем все нормально. По словам Владимира Владимировича, он почти каждый день сдает тесты на коронавирус и другие инфекции. Путин объяснил, что причина его кашля – активные движения на свежем воздухе. "Просто прохладно было", – сказал президент.Российский лидер пожелал коллегам хорошего здоровья, а также призвал их не забывать делать ревакцинацию для собственной уверенности. По мнению главы государства, это особенно важно в нынешний период.Напомним, в сентябре Путин несколько недельнаходился в режиме самоизоляции. Президент принял такое решение, поскольку люди из его окружения заразились коронавирусом.Ранее в Кремле о провале прививочной кампании. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что темпы вакцинации от коронавируса, несмотря готовность инфраструктуры и возможности, далеки от идеала.