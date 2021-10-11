В результате в адрес главного врача медучреждения внесено представление.

Вязниковская прокуратура потребовала обеспечить инвалидов бесплатными лекарствами. Несколько «сердечников» состоят на учёте в поликлинике Вязниковской районной больницы.Для лечения пациентам прописали определенные лекарства, но рецепты выписывались несвоевременно.«Выявлено, что регистр граждан, страдающих заболеваниями указанной категории, медицинской организацией не вёлся в течение трёх месяцев, а в адрес департамента здравоохранения направлялись недостоверные сведения», - пояснили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.В результате в адрес главного врача медучреждения внесено представление.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.