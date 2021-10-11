За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 340 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие.Ковровский районПо предварительной информации, 04.10.2021 г. в 15:10 в п. Пакино на ул. Центральная у д.7 водитель автомобиля Мицубиси – Лансер, 1983 г.р., при выезде на главную дорогу, осуществляя поворот налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Рено – Симбол под управлением водителя 1998 г.р., после столкновения автомобиль Мицубиси – Лансер совершили наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21104. В результате ДТП пассажир автомобиля Мицубиси – Лансер, 1990 г.р., направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 05.10.2021 г. в 10:45 в г. Владимир на ул. Чайковского у д.7 водитель автобуса Мерседес Бенц, 1972 г.р., при резком торможении допустил падение пассажира 1954 г.р. В результате ДТП пассажир автобуса направлен на амбулаторное лечение.Собинский районПо предварительной информации, 06.10.2021г. в 20:20 в г. Лакинск на ул. Текстильщиков у д. 11 водитель автомобиля ВАЗ 21140, 2003 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движущемуся слева мотоциклу Кайо под управлением водителя 2006 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.Камешковский районПо предварительной информации, 07.10.2021 г. в 19:53 на 4 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к г. Владимир), водитель автомобиля NISSAN – PATHFINDER, 1966 г.р., совершил наезд на пешехода 1979 г.р., который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 08.10.2021 г. в 16:36 в г. Юрьев-Польский на ул. Вокзальная у д.18 водитель автомобиля Ситроен – С4, 1961 г.р., при выполнении маневра поворота налево совершил наезд велосипедиста 2009 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП велосипедист госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 09.10.2021 г. в 11:40 в г. Муром на ул. Меленковское шоссе у д.15 водитель автомобиля Форд Фокус, 1966 г.р., при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклу Урал М67-36 под управлением водителя 1963 г.р., который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла Урал М67-36 направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 10.10.2021 г. в 17:30 6 км автодороги «Гороховец – ст. Гороховец-Тумботино» водитель автомобиля Тойота РАВ-4, 1976 г.р., при обгоне выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада – 21900 с прицепом МЗСА-81771Е под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада – 21900 направлен на амбулаторное лечение.