На сегодняшний день в регионе уже 21 организация подала заявки. Их приём продлится до 16 октября.

С 1 января 2022 года жители Владимирской области смогут получить налоговый вычет за абонементы в 115 фитнес-клубов региона, но при условии, что предприниматели успеют оформить документы. Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть деньги, составит 120 тысяч рублей. Владимирцы смогут получить 13%, но не более 15,6 тысячи рублей.Нововведения распространяются на все учреждения, где спорт заявлен как основной вид деятельности. В их списке не только фитнес-центры, но и бассейны, ледовые комплексы и так далее. При этом образование сотрудников должно быть не ниже среднего.На сегодняшний день в регионе уже 21 организация подала заявки. Их приём продлится до 16 октября.