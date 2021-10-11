Владимирский Фонд соцстраха заказал для жителя региона два протеза кистей рук с внешним источником энергии. Их стоимость составит 12,1 млн рублей. Известно, что человек пострадал в ..

Владимирский Фонд соцстраха заказал для жителя региона два протеза кистей рук с внешним источником энергии. Их стоимость составит 12,1 млн рублей.Известно, что человек пострадал в результате несчастного случая на производстве. Теперь ему требуется реабилитация.Контракт на изготовление заключён с компанией «Интра». Протезы будут готовы до конца года.Искусственное устройство должно имитировать форму человеческой кисти ивоспроизводить часть функций руки. Благодаря внешнему источнику энергии конечность сможет менять положения пальцев через мобильное устройство. Индивидуальные электроприводы позволят обеспечить работу всех пальцев. Моделью предусмотрено 12 моделей захватов с повышенной точностью движений. Срок пользования составляет два года.