Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения «Всероссийского дня ходьбы» с...

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения «Всероссийского дня ходьбы» с 11.00 до 14.00 15 октября 2022 года вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, сообщила пресс-служба мэрии.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Троллейбусные маршруты:№ 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».№ 2 - движение приостанавливается.№ 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.№ 8 - движение приостанавливается.Автобусные маршруты:№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.№ 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.№ 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».№ 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото https://www.pxfuel.com