Жильцы обязаны вывозить крупногабаритный мусор сами. Так заявили в мэрии после выхода нашего репортажа о состоянии контейнерной площадки около дома №6 по улице Бородина. Напомним, местные

Жильцы обязаны вывозить крупногабаритный мусор сами. Так заявили в мэрии после выхода нашего репортажа о состоянии контейнерной площадки около дома №6 по улице Бородина. Напомним, местные жители жаловались, что с помойки не вывозят крупногабаритный мусор. Диваны, ящики и строительные отходы складировались месяцами. Из-за свалки на улице многие не могли попасть в гараж. Марина Варюшина, жительница