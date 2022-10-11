Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский оказался владельцем внушительных активов. Работая с духовным, актер не забывает и о материальном.

Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский оказался владельцем внушительных активов. Работая с духовным, актер не забывает и о материальном.Весной Министерствокультуры РФ опубликовало доходы представителей сферы: актеров, режиссеров и других.Список стал настоящим открытием, ведь обладателями самыми серьезными доходами оказалисьне самые эпатажные и провокационные артисты, как могло бы показаться.Так, одним из богатейших актеров стал скромняшка Константин Хабенский. Денег у актера куры не клюют — заработок за прошлый год составил около 75 миллионов рублей.В обычной жизнихудожественный руководитель МХТ им. Чехова весьма скрытный. Он старается неафишировать частную или романтическую жизнь. Однако журналисты составилипримерный список владений Константина Хабенского.По официальнымданным, вместе с женой Ольгой Литвиновой Константин Хабенский хозяйничает в шести элитных квартирах. Сами же супруги живут на территории элитного жилого комплекса вцентре Москвы. Площадь квартиры составляет около 200 кв.м. Кроме этого, уактера есть и загородный дом в элитном поселке под Москвой.Старший сынКонстантина Хабенского от первой жены живет в квартире в Барселоне. Трёхкомнатныеапартаменты площадью 100 кв.м. расположены в Плайя-де-Аро, который часто называют"испанской Барвихой".КонстантинХабенский оказался ценителем автомобильной марки Ауди. В его коллекции целыхтри модели — А4, А5 и Q8. Стоимость автомобилей, как ни странно, превышаетстоимость однокомнатной квартиры в регионах страны.Несмотря на финансовый достаток, актер ведет себя скромно и не выставляет напоказ лишнего. За это Константина Хабенского уважают и коллеги, и зрители.