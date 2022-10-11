Жители владимирского микрорайона Юрьевец сомневаются, что дорожники успеют вовремя отремонтировать...

Жители владимирского микрорайона Юрьевец сомневаются, что дорожники успеют вовремя отремонтировать подземный переход. Из-за временных ограничений водители и пассажиры автобусов вынуждены подолгу стоять в пробках. Когда откроют - дорогу и сам переход, узнала Дарья Давыдова.Поток поднимается медленно в гору. Без оглядки на пост ДПС по обочине мчит третий ряд. По утрам пробки по дороге в Юрьевец растягиваются на километр. Вечером, говорят водители, "хвост" достает до площади Победы. Все из-за капремонта подземного перехода. Строители вскрыли дорожное полотно и сузили трассу до двух полос. Владимир Шпагин живет в Энергетике. Ездит тут каждый день и готов поспорить: к зиме это не закончится.Владимир Шпагин, житель микрорайона Энергетик:- Работает один человек - уже хорошо. А бывали дни, когда вообще никто не работал. И еще возникает вопрос по качеству исполнения работ. Готовить смесь цементную в ведре - это не дело.Пешеходы, наоборот, довольны. Им вернули "зебру" со светофором. Но только на время ремонта.Зинаида Масленникова, жительница микрорайона Юрьевец:- По мне бы, конечно, тот переход закрыть и закопать совсем. А здесь оставить. Потому что ни пожилым, ни молодым с колясками, ни слепым... там очень тяжело ходить.Путешествия в юрьевецкое "подземелье" всегда внушали ужас местным жителям. Темно, грязно, весной - сыро. Переход построили почти сорок лет назад и капитально никогда не ремонтировали. Вода подточила камень, а время - несущую арматуру. Замене подлежит все. Мастер нижегородской бригады - не мастер давать интервью. Официальные пояснения дают федеральные дорожники. Рабочая группа Упрдора была в Юрьевце на прошлой неделе.- Внутри объекта специалисты демонтировали лестничные марши на сходах в тоннель, убрали напольную плитку и старую отделку с внутренних стен и потолка, провели пескоструйную обработку, выполнили оштукатуривание стен. Капремонт выполняется по графику и завершится в декабре этого года.Дарья Давыдова, корреспондент:- К чистовой отделке рабочие приступят уже ближе к ноябрю. Стенды отделают керамогранитом, на полу уложат специальную тротуарную плитку. Лестничные марши оборудуют пандусами. В переходе появится новое электроосвещение и система видеонаблюдения.До крепких заморозков нужно завершить все наружные работы: гидроизолировать внешние поверхности тоннеля и уложить асфальт. Работы на этой половине дороги продлятся еще дней десять. Потом аналогичным образом перекроют движение по полосам в сторону Москвы. Так что заторы в Юрьевце - это еще, как минимум, на месяц.Дарья Давыдова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"