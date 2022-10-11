Космос далёкий и близкий. Во владимирском планетарии прошло необычное космическое мероприятие – «Гитара и Звёзды». Главный герой творческой встречи – инженер, музыкант и астрофотограф

Космос далёкий и близкий. Во владимирском планетарии прошло необычное космическое мероприятие – «Гитара и Звёзды». Главный герой творческой встречи – инженер, музыкант и астрофотограф Антон Андрианов. Космос, рассказывает он, привлекал ещё с детства. Впервые ближе увидеть звёзды удалось несколько лет назад, когда приобрел телескоп в подарок для своей жены. Увлечение захватило обоих. Антон Андрианов, инженер,