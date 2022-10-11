Под занавес первого месяца осени представители издания «АиФ-Владимир», вместе со своими коллегами из разных регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, совершили удивительное путешествие в Елецкий район Липецкой области – од

Под занавес первого месяца осени представители издания «33Live.Ru», вместе со своими коллегами из разных регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, совершили удивительное путешествие в Елецкий район Липецкой области – одно из самых самобытных и красивых мест Черноземья. Как организовать «Ренессанс» русской деревни? Как казачьи традиции вдохновляют молодёжь трудиться на благо «малой Родины»? И наконец - где можно увидеть живых викингов? Ответы на эти вопросы нам подарила прекрасная Елецкая земля...«Поднятая целина»Елецкий район – администрация которого помогла организовать наш пресс-тур – располагается на относительно компактной территории. В его состав входят всего 15 сельских поселений, в которых живут около 30 тыс. человек. Однако скромные размеры муниципального района не мешают ему из года в год становиться одним из самых хлеборобных в области.- У нас нет ни одного участка земли, предназначенного для сельского хозяйства, который бы не обрабатывался, - с гордостью говорит глава Елецкого района Олег Семенихин. – Начиная с 2014 года, когда в стране активно занялись вопросом продовольственного импортозамещения, урожайность увеличилась в разы. Мы выращиваем пшеницу, кукурузу, сою, подсолнечник, картофель, сахарную свеклу, овощи и многие другие культуры.И это подтверждает статистика. Например, по данным за 2022 год, урожайность зерновых культур в Елецком районе составляет 55,2% с гектара. В то же время, средний показатель по стране - 42,2%. Естественно, статистические триумфы куются самоотверженным трудом – каждый метр плодородной Елецкой земли щедро полит потом хлеборобов, многие из которых работают на предприятиях: «Колос Агро», «АФ Елецкий», «Тербуны Агро». Кстати, по другим сельскохозяйственным культурам показатели тоже выше областных и среднероссийских.Ещё одна гордость района - мощное тепличное хозяйство ООО ТК «Елецкие овощи». В ночное время жители и гости района могут наблюдать завораживающую картину - яркий свет, который рождается под стеклянными сводами теплиц, словно луч исполинского прожектора пронзает тьму, окутавшую небосвод. К процессу выращивания овощей местные жители относятся с перфекционизмом. Потому и результат их трудов – поистине впечатляющий. Тепличное хозяйство ежегодно выращивает до 85 тыс. тонн огурцов, и свыше 3,5 млн. штук салата.Кроме того, на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» располагаются уникальные предприятия, которые специализируются на научном растениеводстве и производстве средств защиты растений.Иными словами – в Елецком районе ведут умелое и рачительное хозяйствование. На родной земле местное население находит стабильность и финансовое благополучие, видит перспективы для себя и своих детей. А крупные инвесторы и щедрые меценаты, в свою очередь, готовы вкладывать деньги в развитие инфраструктуры и социальной сферы.Любо, братцы, любо!- Истинный патриотизм, любовь к родной земле заключаются не в лозунгах, а в том, какие традиции прививаются молодёжи и детям в школах, в ВУЗах, в семьях, - уверен Олег Семенихин.То, насколько трепетно в Елецком районе относятся к родной истории, обычаям и традициям предков, вызывает искреннее восхищение. Казачья культура, сердцебиение которой поддерживают местные жители, воспитывает патриотизм у молодого поколения, а также – ежегодно привлекает в район десятки тысяч туристов, желающих окунуться в атмосферу, описанную в «Тихом Доне».Владимирской делегации посчастливилось провести несколько дней на базе отдыха «Казаки», в интерьерах которой проходил межрегиональный семинар АиФ. Журналисты высоко оценили архитектуру отеля, похожего на дворянскую усадьбу. Кухня и сервис – на высшем европейском уровне. В конце рабочего дня каждый мог найти чем заняться – в распоряжении гостей «Казаков»: открытый и закрытый бассейны, зал с бильярдом, караоке, тренажёрный зал, два манежа, где можно научиться верховой езде и просто пообщаться с лошадьми, а также много других интересных локаций. И самое главное – базу отдыха окружают умопомрачительно красивые природные пейзажи...Кстати, база отдыха «Казаки» располагается рядом с одноименным селом и этностаницей «Казачья застава». Последняя притягивает туристов словно магнит. Именно её площадке устраивают всевозможные муниципальные и межрегиональные фестивали. Здесь же экскурсионные группы знакомят с традиционным казачьим бытом. Большую роль в сохранении и популяризации традиционной культуры на Елецкой земле играет Православная Церковь, и местная казачья община во главе с атаманом.«Ожившая» историяБольшое внимание в районе уделяется событийному туризму. В мае здесь проводят Международный фестиваль исторической реконструкции эпохи раннего средневековья «Русборг», участником которого, кстати, был и ведущий корреспондент «33Live.Ru» Илья Морозов.- Фестиваль проходит на территории большой крепости – точной реконструкции укреплённого земляными валами и бревенчатыми стенами раннесредневекового городища, - рассказывает Илья. – На майские праздники сотни любителей «живой истории» приезжают в Елецкий район, где на несколько дней с головой погружаются в «эпоху викингов». Треск щита, разбиваемого ударом боевого топора, шелест кольчуги, ужаленной клинком варяжского меча, журчание медовухи, разливаемой у походного костра в компании верных друзей, пение древних музыкальных инструментов, сопровождающих рассказ скальда о героях минувших эпох... Такого опыта не получишь больше негде.Летом в районе воскресает «бунташный» 17 век на фестивале «Стрелец», а в сентябре любители гастрономических изысков съезжаются на фестиваль «Елецкий пир». На фестивале «Казачья застава» гостей района приобщают к старинным обрядам.Отдельного внимания туристов, безусловно, заслуживает археологический парк «Аргамач». Его организовали профессиональные археологи на предполагаемом месте ставки Тамерлана рядом с селом Аргамач-Пальна. На территории парка можно понаблюдать за увлекательным археологическим процессом, а также пожить несколько дней в настоящей монгольской юрте, сходить в конный поход, попариться в русской бане и посетить мастер-классы по кузнечному и гончарному мастерству, освоить древние ремёсла.Достойно подражания и то внимание, с которым жители района относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Масштабные патриотические мероприятия регулярно проводят возле величественного мемориального комплекса «Знамя Победы». Его построили на знаковом месте – именно здесь началась знаменитая Елецкая наступательная операция.Живописная природа – ещё одна «фишка» Елецкого района. О ней местные жители заботятся не меньше, чем об историческом и культурном наследии. Благодаря эффективным молодёжным программам, воды малых рек и родников в районе всегда остаются кристально-чистыми, а окрестные берега – не осквернены мусором.Всё, что мы увидели в ходе путешествия, нас искренне впечатлило. Но, наверное, главное сокровище Елецкого района – это его люди. Способность найти, как говорит глава района, «по-хорошему безумных людей», готовых ставить большие цели и их упорно достигать, а потом не останавливаться на достигнутом, фантазировать и двигаться дальше, это основа развития и основа успеха.