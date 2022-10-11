Аналитики сайта Туту.ру выяснили, что 85% билетов куплены для путешествий по России. Средняя...

Аналитики сайта Туту.ру выяснили, что 85% билетов куплены для путешествий по России. Средняя стоимость билета с отправкой из Москвы в одну сторону составила 1042 рубля.Самые популярные направления - Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань, сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Киржач - небольшой райцентр во Владимирской области - находится всего в 90 километрах от Москвы.Фото: Владимир Ефимов