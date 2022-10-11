Появление выделенных полос для движения общественного транспорта во Владимире переносится на неопределённый срок. Об этом сообщают в администрации областной столицы. Представитель мэрии

Появление выделенных полос для движения общественного транспорта во Владимире переносится на неопределённый срок. Об этом сообщают в администрации областной столицы. Представитель мэрии пояснил, что такое решение связано с оптимизацией расходной части городского бюджета. Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии Работы по организации выделенных полос для движения общественного транспорта предполагалось начать с Большой Нижегородской и Добросельской, в