Жители 27 муниципальных образований Владимирской области в порядке добровольных пожертвований...

Жители 27 муниципальных образований Владимирской области в порядке добровольных пожертвований собрали 8 млн 967 тыс. рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. Ровно такая же сумма из областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, направляется в эти муниципалитеты на реализацию предложенных гражданами инициатив.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Средства областного бюджета направлены:– городу Гусь-Хрустальный – 298,8 тыс. рублей – на подключение услуг интернета и видеонаблюдения для «умной» городской площадки;– городу Струнино – 298 тыс. рублей – на благоустройство городского кладбища;– Андреевскому сельскому поселению Александровского района – 985 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Ивано-Соболево, Большие Вески, Сорокино, Володино и посёлке Маяк, уличное освещение в посёлке Маяк и деревне Мячково, благоустройство кладбища в деревне Бакино, благоустройство контейнерной площадки в посёлке Маяк;– Следневскому сельскому поселению Александровского района – 147 тыс. рублей – на благоустройство детской площадки в деревне Следнево, благоустройство кладбищ в деревнях Афанасьево и Брыковы Горы;– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – 587,15 тыс. рублей – на мощение проезжей части в деревнях Колесниково, Мураково и Отводное, благоустройство детской площадки в деревне Крутово;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 2 млн 414,5 тыс. рублей – на мощение проезжей части в посёлке Галицы, деревнях Молодники и Княжичи, скашивание травы в посёлке Галицы;– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 1 млн 372,64 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Баландино, Просье и селе Фоминки, приобретение насоса для подкачки пожарного водоёма в деревне Растригино, благоустройство водоёмов в селе Фоминки и деревне Ивачево;– Гусь-Хрустальному району – 280 тыс. рублей – на ремонт участка автодороги в посёлке Красный Октябрь;– посёлку Мезиновский Гусь-Хрустального района – 45,85 тыс. рублей – на приобретение музыкального оборудования для МКУ «Мезиновское централизованное клубное объединение»;– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 168,15 тыс. рублей – на обустройство детской спортивной площадки в деревне Часлицы, благоустройство пожарных водоёмов в деревнях Тальново и Демидово;– Ковровскому району – 75 тыс. рублей – на приобретение светового оборудования для Мелеховского филиала районного дома культуры;– Ильинскому сельскому поселению Кольчугинского района – 50 тыс. рублей – на благоустройство колодца в деревне Прокудино;– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 362 тыс. рублей – на благоустройство родника в селе Снегирёво, благоустройство памятника героям Великой Отечественной войны в посёлке Вишнёвый, мощение проезжей части в селе Снегирево, деревнях Новофетинино и Шустино, спил аварийного дерева в деревне Авдотьино, опашку в селе Зиновьево, благоустройство водоёма в посёлке Раздолье;– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – 10 тыс. рублей – на ликвидацию аварийного дерева в деревне Абрамово;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – 205 тыс. рублей – на ликвидацию аварийных деревьев в деревнях Черниченка, Высоково, Паново и селе Степаньково, благоустройство детской спортивной площадки в деревне Паново, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Большая Сала, Крутая и Славцево;– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – 9,75 тыс. рублей – на спил аварийного дерева в деревне Михайлово и селе Ковардицы;– городу Покрову – 408,07 тыс. рублей – на благоустройство парковки и проезжей части к бульвару «Дружбы народов»;– Нагорному сельскому поселению Петушинского района – 54,5 тыс. рублей – на уличное освещение в деревне Старое Cельцо, озеленение и благоустройство мест захоронения в деревне Санино;– Селивановскому району – 396 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации для газоснабжения жилых домов в деревне Ярцево;– Волосатовскому сельскому поселению Селивановского района – 17 тыс.рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в целях благоустройства посёлка Новый Быт;– Новлянскому сельскому поселению Селивановского района – 100 тыс. рублей – на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в целях благоустройства деревни Новлянка;– Копнинскому сельскому поселению Собинского района – 28,5 тыс. рублей – на уличное освещение в деревнях Жохово, Новосёлово, Хреново, селе Заречное и посёлке Ундольский, ликвидацию аварийного дерева в селе Заречное;– Толпуховскому сельскому поселению Собинского района – 92 тыс. рублей – на установку малых архитектурных форм в целях благоустройства зоны отдыха в деревне Толпухово, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Даниловка;– Черкутинскому сельскому поселению Собинского района – 10 тыс. рублей – на ликвидацию аварийного дерева в деревне Захарино;– Суздальскому району – 135 тыс. рублей – на ремонт автодороги в селе Кибол;– Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района – 384 тыс. рублей – на благоустройство пожарного водоёма в селе Богослово;– Селецкому сельскому поселению Суздальского района – 33,1 тыс. рублей – на приобретение и установку детской площадки в селе Красное.Фото https://www.pxfuel.com