Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы готовит новый чемпионат для талантливых детей и подростков.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы готовит новый чемпионат для талантливых детей и подростков.В столице впервые пройдет чемпионат по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем. В нем примут участие 80 юных конструкторов из 14 регионов России – от Москвы и Московской области до Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.Дети и подростки в павильоне № 55 испытают на трассах автомодели, которые собрали сами. Всего зарегистрировано свыше 20 команд в младшей категории (от пяти до 13 лет) и 10 – в старшей (от 13 до 17 лет). Чемпионат будет проходить с 14 по 16 октября. Вход свободный.Это мероприятие, по замыслу организаторов, – дополнительный стимул для молодых людей больше интересоваться научно-техническим творчеством."Они станут тем кадровым потенциалом, который будет развивать автомобилестроительную отрасль и экономику в целом. Подобные мероприятия активно способствуют профессиональной подготовке молодых кадров", – считает руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.На чемпионате зрители могут поучаствовать в мастер-классе RC Trophy – опробовать трассу с искусственными препятствиями и грязевыми ловушками на масштабных радиоуправляемых моделях внедорожников. Также пришедшим предложат посоревноваться в автогонке Slot car, поуправлять реалистичными микромашинами популярной серии радиоуправляемых моделей Kyosho Mini-Z. Мастер-классы проведут и детские технопарки "Москва" и "Мосгормаш" (по различным направлениям).На сайте можно ознакомиться с подробным расписанием чемпионата. Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на .Организатором чемпионата является автономная некоммерческая организация "Развитие человеческого капитала", подведомственная столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.Кстати, на сегодняшний день в Москве работает 21 детских технопарк, в которых обучение проходит более чем по 45 направлениям. Чтобы подробнее узнать о каждом столичном технопарке, необходимо перейти на сайт .