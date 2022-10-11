32-летний житель Петушинского района попался на продаже наркотиков. Общая масса запрещенных веществ составила 1, 40 гр. Известно, что фигурант купил наркотик в интернете и сбыл его подставному

32-летний житель Петушинского района попался на продаже наркотиков. Общая масса запрещенных веществ составила 1, 40 гр. Известно, что фигурант купил наркотик в интернете и сбыл его подставному лицу. Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ в крупном размере). Согласно статье