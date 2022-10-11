12 октября христиане почитают преподобного Феофана Милостивого, который всю жизнь посвятил помощи...
12 октября христиане почитают преподобного Феофана Милостивого, который всю жизнь посвятил помощи бедным.
Святой родился в VI веке в сирийском городе Газа. В его доме часто оставались путники, которым негде было переночевать из-за отсутствия денег. Свою хижину и все сбережения он отдал нуждающимся, а сам остался без монеты в кармане.
Народ прозвал его Милостивым не только благодаря его доброте и заботе, но и потому, что в этот день на дворе всегда стояла приятная теплая погода.
На праздник предки обязательно приходили в храм помолиться и не проходили мимо нуждающегося. Бедному обязательно давали подношения, неважно, что это было - деньги или кусок хлеба. Также женщины помогали по дому вдовам или многодетным семьям. Часто проводили уборку в доме или готовили различные лакомства. Вечером обязательно накрывался большой богатый стол, к которому приглашали друзей, соседей и даже бездомных, чтобы накормить и напоить человека.
Что можно делать 12 октября:
Обязательно нужно уделять внимание беднякам. Посмотрите дома ненужную одежду, посуду, мебель и развезите тем, кто в этом нуждается.
Подавайте милостыню, если встречаете на дороге человека с протянутой рукой.
Мужчинам можно отправиться на охоту. Главное – поймать зайца, тогда удача будет сопутствовать ловцу целый год.
Сон, который приснился в этот день, помогает ответить на многие вопросы, поэтому утром нужно обязательно вспомнить, что вы видели и распознать подсказки.
Чего нельзя делать в этот день:
Не нужно сплетничать, задевать и причинять боль человеку, ведь зло обязательно вернется обидчику.
Не стоит найденную монету поднимать с земли, так можно навлечь на себя беду, также не берите и не давайте никому в долг, иначе финансы перестанут расти и вообще пополнять кошелек.
Не самый хороший день для начала романтических отношений.
Запрещается злиться и проявлять любые отрицательные эмоции, так что попытайтесь сдержать негатив и выплеснуть его в пустоту, но точно не на окружающих.
Алкогольные и хмельные напитки тоже под запретом.
Приметы на день Феофана Милостивого:
В лесу много грибов – зима наступит не скоро;
Целый день небо охвачено тучами – под конец осени будет солнечная погода;
Соль в солонке стала влажной и окаменела – наступят проливные дожди;
Ветер дует с севера – зима будет затяжной;
С березы и дуба полностью опали листья – зима будет теплой.
Фото: pxfuel.com/