12 октября христиане почитают преподобного Феофана Милостивого, который всю жизнь посвятил помощи...

12 октября христиане почитают преподобного Феофана Милостивого, который всю жизнь посвятил помощи бедным.Святой родился в VI веке в сирийском городе Газа. В его доме часто оставались путники, которым негде было переночевать из-за отсутствия денег. Свою хижину и все сбережения он отдал нуждающимся, а сам остался без монеты в кармане.Народ прозвал его Милостивым не только благодаря его доброте и заботе, но и потому, что в этот день на дворе всегда стояла приятная теплая погода.На праздник предки обязательно приходили в храм помолиться и не проходили мимо нуждающегося. Бедному обязательно давали подношения, неважно, что это было - деньги или кусок хлеба. Также женщины помогали по дому вдовам или многодетным семьям. Часто проводили уборку в доме или готовили различные лакомства. Вечером обязательно накрывался большой богатый стол, к которому приглашали друзей, соседей и даже бездомных, чтобы накормить и напоить человека.Что можно делать 12 октября:Обязательно нужно уделять внимание беднякам. Посмотрите дома ненужную одежду, посуду, мебель и развезите тем, кто в этом нуждается.Подавайте милостыню, если встречаете на дороге человека с протянутой рукой.Мужчинам можно отправиться на охоту. Главное – поймать зайца, тогда удача будет сопутствовать ловцу целый год.Сон, который приснился в этот день, помогает ответить на многие вопросы, поэтому утром нужно обязательно вспомнить, что вы видели и распознать подсказки.Чего нельзя делать в этот день:Не нужно сплетничать, задевать и причинять боль человеку, ведь зло обязательно вернется обидчику.Не стоит найденную монету поднимать с земли, так можно навлечь на себя беду, также не берите и не давайте никому в долг, иначе финансы перестанут расти и вообще пополнять кошелек.Не самый хороший день для начала романтических отношений.Запрещается злиться и проявлять любые отрицательные эмоции, так что попытайтесь сдержать негатив и выплеснуть его в пустоту, но точно не на окружающих.Алкогольные и хмельные напитки тоже под запретом.Приметы на день Феофана Милостивого:В лесу много грибов – зима наступит не скоро;Целый день небо охвачено тучами – под конец осени будет солнечная погода;Соль в солонке стала влажной и окаменела – наступят проливные дожди;Ветер дует с севера – зима будет затяжной;С березы и дуба полностью опали листья – зима будет теплой.Фото: pxfuel.com/