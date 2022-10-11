Вести уже сообщали, что во Владимире через уличные автоматы торговали негодной питьевой водой....

"Вести" уже сообщали, что во Владимире через уличные автоматы торговали негодной питьевой водой. Проверка тогда была проведена управлением Роспотребнадзора по Владимирской области на основании жалобы гражданина на ненадлежащее качество питьевой воды в стационарных торговых автоматах одного из ИП по адресам Перекопский городок, д.27 и проспект Ленина, д.46.- Во Владимире установлено два вида водоматов: локального подключения, использующие обычную водопроводную воду, очищенную до требуемого качества и восполняемые, в которые заливается привозная вода. На данный момент лабораторные исследования проведены по десяти автоматическим точкам, нарушений выявлено не было, — отметил координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.Вода проверялась по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям. Всего в областном центре сейчас размещено около 270 аппаратов розлива воды, причём 120 из них с привозной водой и в 150 подается фильтрованная вода из общего водопровода, сообщила пресс-служба проекта.В первую десятку разливных аппаратов, проверенных проектом «Народный контроль» вошли точки, расположенные в городе Владимире по адресам:Октябрьский пр-т, д. 41 Б «Чистая питьевая вода»ул. 1-ая Пионерская, д. 24 «Чистая питьевая вода»ул. Куйбышева, д. 5 «Владимирская акватория»ул. Нижняя Дуброва, д. 13 «Айсберг»ул. Добросельская, д. 177 «Природный источник»Октябрьский пр-т, д. 45 Б «Природный источник»ул. Мира, д. 2 Д «Природный источник»ул. Славная, д. 3 «Природная артезианская вода»Судогодское шоссе, д. 1 «Владимирская акватория»ул. Юбилейная, д. 11Б «Природная артезианская вода»Всего во Владимирской области в данном сегменте рынка работает порядка 10 индивидуальных предпринимателей.В планах участников проекта мониторинг безопасности, физиологической полноценности воды, в том числе минерализации, а также соответствие информации для потребителей на самих водоматах. Активисты отмечают, что большое количество точек реализации питьевой воды в розлив во Владимирской области не соответствует ГОСТ 58645-2019 — где-то отсутствует производитель, где-то нет информации, что это за вода, где-то этикетка отличается от содержимого.Фото https://vladimir.er.ru