В октябре 2022 года в ходе проверок транспортных средств на предмет соблюдения санитарных норм, вскрылись множественные нарушения в лице местных перевозчиков. Прокуратура выявила свыше 140

В октябре 2022 года в ходе проверок транспортных средств на предмет соблюдения санитарных норм, вскрылись множественные нарушения в лице местных перевозчиков. Прокуратура выявила свыше 140 недостатков: грязные борта и остекление салонов автобусов, повреждение напольного покрытия, сторонние записи, наклейки на бортах и сидениях автобусов. Также обнаружились повреждения и загрязнения сидений автобусов, загрязнение пола и потолочных панелей.