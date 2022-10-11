В столице расселили уже 165 ветхих домов в рамках первого этапа программы реновации. Он продлится до 2024 года.

В столице расселили уже 165 ветхих домов в рамках первого этапа программы реновации. Он продлится до 2024 года.На сегодняшний день план первого этапа выполнен на 40%, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он уточнил, что в сейчас идет переселение из 437 ветхих домов, 52 расселенных здания демонтировали.Большое значение для темпов переселения имеет количество стартовых площадок. По словам глава департамента, за пять лет их стало больше в два раза. Только в этом году подобрано 29 участков, сообщается на портале mos.ru.Всего в рамках первого этапа реновации планируется расселить 1087 жилых домов. При этом темпы программы наращиваются каждый месяц.Так, с начала текущего года для переселенцев передали 48 новостроек, началось расселение 138 домов. Это на 25% больше, чем в прошлом году.Кроме того, в 2022 году уже 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 34 новостройки, в которые переедут порядка 10 тысяч москвичей.Больше всего домов в этом году построили в Юго-Западном административном округе. Там готовы шесть новостроек. В Северном и Южных округах возведено по пять зданий.В конце сентября глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев , что переселение по программе реновации начали 90 тысяч москвичей. Из них около 73 тысяч уже получили новое жилье.Переселенцам предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт. Площадь нового жилья на 30% больше старого: там просторные прихожие, кухни и комнаты. В квартирах установлены радиаторы отопления, современные стеклопакеты, вся необходимая сантехника и электрическая плита.Переселенцы сохраняют привычную среду обитания, поскольку новое жилье строится в максимальной близости от старых домов. Участники программы продолжают пользоваться теми же социальными и спортивными объектами, автобусными остановками и станциями метро, магазинами и местами отдыха.Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, построенных около полувека назад. С тех пор они устарели морально и физически.С начала реализации программы введено 210 жилых корпусов общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Второй этап реновации пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.