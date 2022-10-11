Собинской межрайонной прокуратурой установлено, что заявительница страдает сахарным диабетом 2 типа...

Собинской межрайонной прокуратурой установлено, что заявительница страдает сахарным диабетом 2 типа и является региональным льготополучателем социальных услуг.Поставленный диагноз требует регулярного приема лекарственных препаратов, а также использования медицинских изделий (тест-полосок), которыми обратившаяся должна быть обеспечена на бесплатной основе. В январе и марте 2022 года женщине выписаны соответствующие рецепты. Однако, заявительница не была своевременно обеспечена выписанными ей лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам врача бесплатно, в связи с чем приобретала их за собственный счет.По результатам проверки прокуратурой в Собинский городской суд направлено исковое заявление к Департаменту здравоохранения региона, ГБУЗ ВО «Собинская РБ» с тем, чтобы обеспечить женщину медизделиями. А также выскать деньги уже, затраченных на их приобретение сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Решением суда требования прокурора удовлетворены.Фото https://www.pxfuel.com