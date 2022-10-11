Прокуратурой г. Владимира установлено, что на территории г. Владимира осуществляют пассажирские...

Прокуратурой г. Владимира установлено, что на территории г. Владимира осуществляют пассажирские перевозки 8 хозяйствующих субъектов на основании 15 контрактов, заключенных с администрацией города Владимира. Перевозчики осуществляют деятельность на 35 муниципальных маршрутах, на которых задействован 231 автобус.Проводились неоднократные проверки соблюдения перевозчиками интервальности движения транспортных средств, а также технического состояния автобусов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Например, в марте установлено, что при нормальном интервале 6 минут, автобусы АО «Владимирпассажиртранс» произвели остановку на остановочном пункте «ДКМ» с интервалом 24 минуты. Аналогичные нарушение допущены иными перевозчиками: ООО «ОКТО», ООО «СитиЛайн», ООО «РТС», ИП Тимофеев А.В., ИП Михайлов А.Е.Также перевозчиками осуществлялись пассажирские перевозки на автобусах, которые не прошли технический осмотр и даже неисправных, сообщили в ведомстве.В результате, возбуждено 5 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технического осмотра), по результатам их рассмотрения должностные лица ООО «ОКТО», АО «Владимирпассажиртранс», ООО «РТС» привлечены к административной ответственности в виде штрафов.Кроме того, прокуратурой Владимира в адрес 7 перевозчиков (ООО «ОКТО», АО «Владимирпассажиртранс», ИП Тимофеев А.В., ИП Михайлов А.Е., ООО «СИТИЛАЙН», ООО «РТС», ООО «ТРАНССОВТ») внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, 35 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.Еще было установлено, что Управлением транспорта и связи администрации г. Владимира постоянный мониторинг соблюдения интервалов движения перевозчиками не осуществлялся. Поэтому прокуратурой города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, работа в данном направлении активизирована.В октябре текущего года администрацией г. Владимира проводятся ежедневные мероприятия по осмотру транспортных средств перевозчиков на предмет соблюдения санитарных норм, в ходе которых выявлено более 140 недостатков.Это: грязные борта и остекление салонов автобусов, повреждение напольного покрытия, сторонние записи, наклейки на бортах и сидениях автобусов, повреждения и загрязнения сидений автобусов, загрязнение пола, потолочных панелей.Эти недостатки выявлены у АО «Владимирпассажиртрнс», ООО «ОКТО», ООО «РТС», ООО «ПоАТИС», ИП Тимофеева А.В., ИП Михайлова А.Е.Управлением транспорта и связи администрации г. Владимира выявлены факты несоблюдения интервалов движения транспортных ООО «ОКТО» (маршруты: 11С, 25, 21С, 15, 26С, 28, 7С), ИП Михайловым А.Е. (маршрут 17), 1 ИП Тимофеевым А.В. (маршрут 23), ООО «Виктория» (маршрут 5), ООО «СитиЛайн» (маршруты: 22С, 22, 20С), АО «Владимирпассажиртранс» (маршруты: 14, 33, 29С, 10С, 24С, 27, троллейбусные маршруты: 1, 5, 7, 8, 10) ООО «СИТИЛАЙН» (маршруты 22, 20С).Согласно информации ОГИБДД УМВД России по г. Владимир в 2022 году на территории города по вине перевозчиков произошло 15 ДТП, погибших нет.В сентябре текущего года прокуратурой совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру вновь выявлен факт выпуска ИП Михайловым А.Е. на рейс автобуса, не прошедшего технического осмотра. По результатам проверки водитель автобуса привлечен к административной ответственности. За выпуск на линию транспорта средства, который не прошел технический осмотр, прокуратурой города в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.А по фактам несоблюдения интервалов движения, выпуска на маршрут транспортного средства, не прошедшего технического осмотра, ослаблении контроля руководства организаций за действиями подчиненных лиц (водителей), что приводит к совершению ДТП, 07.10.2022 прокуратурой города внесены представления ООО «ОКТО», ИП Михайлову А.Е., ИП Тимофееву А.В., ООО «Виктория», ООО «СитиЛайн», АО «Владимирпассажиртранс», ООО «РТС».Фото https://www.pxfuel.com