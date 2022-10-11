Начните день с нами! Zaнаших! - На полигоне под Ковровом продолжается боевое слаживание. Как...

Начните день с нами!Zaнаших!- На полигоне под Ковровом продолжается боевое слаживание. Как помогают защитникам? И как движение ZaНаших! уже объединило всю область?Тестовый велопробег.- Протестировали трассу на велосипедах. Строители М-12 готовятся к запуску владимирского участка скоростной магистрали.Ответственная командировка.- И медицинский десант в Докучаевске. С какими вызовами сталкиваются врачи из Владимира в подшефном городе ДНР?