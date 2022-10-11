Накануне в 17 часов 11 минут поступило сообщение о ДТП в Петушинском район на 105 километре трассы...

Накануне в 17 часов 11 минут поступило сообщение о ДТП в Петушинском район на 105 километре трассы М-7.Вчера "Вести" уже сообщали о массовом столкновении автомобилей под Покровом и образовавшейся на федеральной автотрассе пробке, которая растянулась на 10 километров.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь, сообщила пресс-служба ГУ МЧс по Владимирской области.Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человека, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 3 единицы техники.Фото сообщила пресс-служба ГУ МЧс по Владимирской области.